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Общество

Кыргызстанцы участвуют в Евразийском кубке чистоты

В странах СНГ 20-29 апреля проходят Чистые игры — экологические соревнования по сбору и сортировке мусора, объединенные во флагманский чемпионат «Евразийский кубок чистоты». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

В Кыргызстане командные соревнования прошли на Ала-Арчинском водохранилище. 135 участников собрали почти 2 тонны мусора. Около половины отходов отправили на переработку. Состоялся конкурс артефактов, где участники придумывали свои интересные истории про найденные предметы. Первое место заняла команда Ecoteam.

В рамках Евразийского кубка чистоты в КР прошло уже четыре игры, а всего запланировано 15 мероприятий. 

Всего в чемпионате пройдут более 200 игр в Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове, Казахстане, России, Абхазии, Таджикистане и Узбекистане. Победителей сначала определят в каждом государстве, а затем подведут итоги всего международного турнира.

Чистые игры — это международная практика, которая за десять лет существования объединила 37 стран по всему миру. Она представляет собой командные соревнования по сбору и сортировке мусора и отличается от обычных субботников тем, что скучная очистка территорий превращается в развлечение. Во всем мире 180 тысяч человек приняли участие в 2 тысячах 490 играх и собрали 4 тысячи тонн мусора.

Цель — не только очистить леса и водоемы, но и вовлечь жителей в эковолонтерское движение, благоустроить и развить территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292554/
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