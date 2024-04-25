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Общество

Международная акция «Диктант Победы» пройдет в новом формате

Международная акция «Диктант Победы» пройдет в новом формате. Об этом сообщили в «Русском доме в Бишкеке».

По его данным, в Кыргызстане акция пройдет 26 и 27 апреля.

«Особенностью диктанта в этом году станет новый формат проведения. Участники узнают правильные ответы на вопросы сразу же по окончании диктанта, а имена победителей станут известны до 9 мая», — отмечают в организации.

Темами заданий в этом году станут 80-летие полного освобождения Ленинграда, выход советских войск на границы СССР, юбилеи писателей-фронтовиков и другие памятные даты.

Впервые в диктанте будет отдельный блок вопросов, посвященный участию кыргызстанцев в Великой Отечественной войне.

Тесты для самостоятельной подготовки можно найти на сайте акции.

С графиком и городами, где пройдет диктант в Кыргызстане, можно ознакомиться по ссылке.

Всего акция состоится в 58 странах мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292533/
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