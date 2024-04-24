Частичное перекрытие проспекта Чуй, отключение воды и света. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Перекрытие дороги На две недели частично перекрыли участок проспекта Чуй между улицами Торекула Айтматова и 7 Апреля для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению порыва и замене трубопровода диаметром 900 миллиметров на участке тепловой сети.

Отключение холодной воды Завтра, 25 апреля, с 9.00 до 22.00 не будет холодной воды в селах Сарбан, Джал, Кашкабаш, Достук, жилмассивах «Верхний Орок», «Сары-Озон», «Ак-Ордо», «Новая Селекция», районе ТЭЦ-2, западной части контура № 105. Как отметили в мэрии, причина отключения — ремонтные работы на водозаборе «Баш-Кара-Суу» и городских водопроводных сетях. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

Должникам отключат свет Завтра счетчики АИИСКУЭ дистанционно отключат электричество у более 5,1 тысячи бытовых абонентов за дебиторскую задолженность. Бишкекское предприятие электрических сетей напоминает, что на их сайте функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой можно в любой момент увидеть состояние лицевого счета. Бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет». Также абоненты могут обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105, 0772/0702/0556001209 или написать сообщение на номер WhatsApp 0556001209. Абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы, электронные кошельки, в кассах банков, а также в ОАО «Кыргызпочтасы».

Какими могут стать набережные Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскиз-концепцию развития городских набережных (рек Ала-Арчи и Аламедин, БЧК и Южный БЧК). Концепция состоит в том, чтобы объединить большие загородные рекреационные зоны Боз-Болток и Ала-Арчинское водохранилище через набережные рек Ала-Арчи и Аламедин.





































Кроме того, специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскизные проекты спортивных площадок для 14 школ и детсада, расположенных в Октябрьском районе. Эскизный проект включает в себя волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки, а также площадки для воркаута и в некоторых школах — закрытые футбольные поля. Также в проектах предусмотрены питьевые фонтаны, спортзалы, вечернее освещение и внешние туалеты.