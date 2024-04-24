Бишкекглавархитектура разработала эскизные проекты спортплощадок для школ

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскизные проекты спортивных площадок для 14 школ и детсада, расположенных в Октябрьском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, работа проведена в рамках поручения столичного муниципалитета и на основании заявления Октябрьского районного управления образования.

Эскизный проект включает в себя волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки, а также площадки для воркаута и в некоторых школах — закрытые футбольные поля. Также в проектах предусмотрены питьевые фонтаны, спортзалы, вечернее освещение и внешние туалеты.

Площадки будут с искусственным покрытием и разделены с учетом возраста школьников.

Список учебных заведений, для которых разработаны проекты спортивных площадок:

средняя школа № 14;

средняя школа № 60;

школа-гимназия № 91;

средняя школа № 88;

школа-гимназия № 62;

средняя школа № 3;

средняя школа № 56;

школа-гимназия № 64;

школа-гимназия № 17;

школа-гимназия № 26;

школа-гимназия № 63;

школа-интернат № 71;

школа № 39;

школа № 37 (улица Скрябина, 52),

а также дошкольное учебное заведение № 79.

Отмечается, что мэрия Бишкека, Национальная академия наук, Центр исследования лесов имени Гана утвердили озеленение территории вокруг школ. Определены тополя, белые березы, клены, вязы, сосны, платаны, ясени и липы.