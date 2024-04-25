В Бишкеке 25 апреля ожидаются дожди. Температура воздуха +22 градуса. День увеличился до 13 часов 52 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Медерова, Скрябина, Белорусской, Шабдана Баатыра, Шукурова, Юнусалиева, Карасаева, микрорайоны «Кок-Жар»,18/2, «Асанбай», 23 (1-2-й подъезды);

9.30-11.30 — отрезки улиц Панфилова, Мичурина, Орозбекова, Больничный тупик;

10.30-13.30 — отрезки улиц Орозбекова, Боталиева, Тоголока Молдо, Фере, переулок Майли-Сайский;

13.30-15.30 — отрезки улиц Пролетарской, Орозбекова, переулки Батырский, Баткенский;

9.30-18.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1-4,38, отрезки улиц Мавлянова, Шабдана Баатыра;

9.00-17.00 — отрезки улиц Кожобергенова, Садаева, Тулебердиева, Ганди, Кызыл-Кийской, переулки Белозерский, Витебский, Снегиревский, бульвар Эркиндик, 33/1, улица Раззакова, 33/2, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-16 — Чуй-47, 7-9-я, Ынтымак-1 — Ынтымак-7), село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная, Кожомкулова, Гаражная), жилмассив «Ынтымак» (улицы Ветеринарная, Магистральная, Кырман, Абдрахманова);

9.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Турусбекова;

15.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жаныш-Бий, Макмал);

9.00-16.00 — отрезки проспекта Манаса, улиц Токтогула, Асановой;

12.00-17.00 — отрезки улицы Тойгонбаева, переулки Ферганский, Гагарина;

9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская), отрезки улиц Баялинова, Ганди, Урицкого, переулок Кеминский;

8.00-17.00 — отрезки улиц Щербакова, Васильева, Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Алтын-Бак, Ак-Жалга, Доолот, Жаш-Муун, Шоола, Манаса, Инсан, Керээз, Санат, переулок Наримановский, улицы Умай-Эне, Садаева, Боровская, Тоголока Молдо, переулок Алтайский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Садаева, Чуй-55 — Чуй-61);

13.30-16.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Юлиуса Фучика.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды;

холодной воды не будет с 9.00 до 22.00 в селах Сарбан, Джал, Кашкабаш, Достук, жилмассивах «Верхний Орок», «Сары-Озон», «Ак-Ордо», «Новая Селекция», районе ТЭЦ-2, западной части контура № 105. Подробнее

24-25 апреля — район, ограниченный Западным БЧК, улицами Чугуева, Чернышевского, Курманджан Датки, Проскурякова, Набережной;

24-26 апреля — район, ограниченный улицами Ганди, Тулебердиева, Манаса, Васильева.

У кого намечается той

Данияр Толонов

Родился 25 апреля 1972 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками

25 апреля 1876 года произошел первый масштабный бой кыргызов с русскими войсками, продолжавшийся целый день. Русскому отряду удалось вытеснить противника с занимаемых позиций. Понеся значительные потери, алайцы под руководством Курманджан датки были вынуждены отступить.

Существенную роль в исходе сражения сыграло вмешательство сарыбагышского манапа Шабдана Джантаева (Шабдана баатыра) — российского ставленника, джигиты которого во главе с Баяке баатыром Кумтугановым активно действовали против повстанцев.

День традиционной музыки в Кыргызстане

Этот день учрежден Министерством культуры и информации КР в целях сохранения, развития и пропаганды национального музыкального искусства, воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к общечеловеческим духовным ценностям.

Всемирный день борьбы против малярии

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007-го. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь, как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров печени и селезенки.

Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией, примерно полмиллиона из них умирает.

Около 90 процентов случаев заболевания приходится на районы Африки южнее Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети до пяти лет.

День ДНК

25 апреля 1953 года в журнале Nature вышли три статьи, посвященные открытию молекулярной структуры ДНК.

ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация. Ее открытие стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

День дочери

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

День дочери — это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить ее родители.

Люди, которые меняли мир

Умер полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов

Фото iremember.ru. Мстислав Иванов

Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.

20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.

В годы Великой Отечественной войны считался одним из храбрейших разведчиков.

В Кыргызстане жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.

Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.

Умер 25 апреля 2014-го.

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