В некоторых районах Бишкека и пригороде 25 апреля не будет холодной воды

Завтра, 25 апреля, в некоторых районах Бишкека и пригородных селах не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтные работы на водозаборе «Баш-Кара-Суу» и городских водопроводных сетях.

Воды не будет с 9.00 до 22.00 в селах Сарбан, Джал, Кашкабаш, Достук, жилмассивах «Верхний Орок», «Сары-Озон», «Ак-Ордо», «Новая Селекция», районе ТЭЦ-2, западной части контура № 105.

Фото пресс-службы мэрии . Район отключения холодной воды

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.