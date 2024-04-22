Прививка против ВПЧ в Кыргызстане теперь однократная

В Кыргызстане перешли на однодозовую вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, изменения в календарь внесли с учетом рекомендаций научно-технической группы экспертов по иммунизации.

Отметим, прививки от ВПЧ в КР впервые начали делать 11-летним девочкам с ноября 2022 года. По словам медиков, это предотвращает рак шейки матки с максимальной эффективностью.

Ранее вакцину вводили двукратно с интервалом шесть месяцев.