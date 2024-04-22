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Общество

Операции на сердце успешно проведены в Китае десяти детям из Кыргызстана

Операции на сердце успешно проведены в Китае десяти детям из Кыргызстана. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, лечение маленьких кыргызстанцев проведено в Больнице грудной хирургии провинции Хэнань КНР.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству и совместной работе фонда «Эне-балага тирек» и Больницы грудной хирургии провинции Хэнань, а также посольства КР в КНР.

Посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева приняла участие в выписке, в ходе которой от имени первой леди Кыргызстана, главы «Эне-балага тирек» Айгуль Жапаровой, выразила благодарность правительству провинции Хэнань и руководству больницы за организацию и проведение бесплатных операций кыргызстанским детям.

Ранее в соцсетях на странице первой леди КР сообщалось, что ежегодно 10 детям из Кыргызстана, страдающим тяжелыми пороками сердца, будут проводить операции в Китае. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292167/
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