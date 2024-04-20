«Ночные волки» посвятят мотопробег кыргызстанке Токтогон Алтыбасаровой

Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» в 2024 году посвятит мотопробег «Дорогами Победы» кыргызстанке Токтогон Алтыбасаровой, которая в годы Великой Отечественной войны приняла и воспитала 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда.

На пресс-конференции президент клуба Александр-Хирург Залдастанов со своими коллегами рассказал о ближайших планах клуба в преддверии Дня Победы и открытия мотосезона.

«В этом году свой традиционный поход «Дорогами Победы» «Ночные волки» начинают не на западе, но на востоке. И этому есть свое объяснение. Наш мотопробег состоится в честь Токтогон Алтыбасаровой, которая в годы Великой Отечественной войны приняла и воспитала 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда», — сказал он.

«Тетя Тоня, как сейчас по-родственному зовут ее благодарные петербуржцы, почитаема не только у нас, но и очень любима в Кыргызстане. В ней, как в капле воды, отражается весь океан наших связей и отношений, которые невозможно забыть и без которых невозможно шагнуть в будущее», — добавил он.

25 апреля в Кыргызстане состоится открытие мотосезона, и «Ночные волки» были приглашены на это событие.

Александр Залдастанов также напомнил, что во времена Великой Отечественной войны из уроженцев Кыргызстана и Казахстана была сформирована знаменитая 316-я стрелковая дивизия, защищавшая Москву и впоследствии преобразованная в восьмую Гвардейскую стрелковую дивизию имени Панфилова. 12 кыргызов удостоены высшей награды — звания Героя Советского Союза, 34 стали кавалерами ордена Славы, более 15 тысяч 500 солдат и офицеров были награждены орденами и медалями.

Токтогон Алтыбасарова еще при жизни стала легендой. Именно она была прообразом для памятника блокадникам и кыргызстанцам, приютившим ленинградцев в годы войны.

Токтогон Алтыбасарова умерла в 2015 году.