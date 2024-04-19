В Караколе начали строительство многопрофильной больницы на 350 коек

На территории Иссык-Кульской областной объединенной больницы начали строительство многопрофильной больницы на 350 коек. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

«Здоровье населения страны является одним из основных приоритетов Национальной программы развития до 2026 года. Строительство новой областной больницы в Караколе улучшит качество оказываемых медицинских услуг для жителей области», — заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Больница общей площадью 6 тысяч 200 квадратных метров будет состоять из пяти блоков — хирургического и травматологического отделения с операционным отсеком, консультативно-диагностического, лор, глазного, терапевтического, онкологического, детского и других отделений. Она получит лабораторию, столовую, прачечную. На территории больницы оборудуют морг, кислородную станцию, котельную, генераторную.

На строительство выделили около 600 миллионов сомов. Завершение проекта планируется на 2025 год.