Цифра дня. 10,2 тысячи справок об отсутствии долгов по налогам выдано онлайн

Налогоплательщики получили 100 тысяч 216 онлайн-справок о задолженности по налогам и страховым взносам через «кабинет налогоплательщика» Cabinet.salyk.kg. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

С момента внедрения этого сервиса поступило 161 тысяча 99 запросов на получение справок. Из них выдано 100 тысяч 216, отказано в 59 тысячах 846 случаях и на рассмотрении находятся 969 заявок.

Напомним, с октября 2023 года у налогоплательщиков появилась возможность получать необходимую справку без посещения Налоговой службы. Для получения справки необходимо сформировать заявление на получение справки в «личном кабинете» Cabinet.salyk.kg. Далее выбрать раздел «Переписка с ГНС» и перейти в рубрику «Справки».