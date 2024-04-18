19:44
USD 89.01
EUR 94.71
RUB 0.94
Общество

Цифра дня. 10,2 тысячи справок об отсутствии долгов по налогам выдано онлайн

Налогоплательщики получили 100 тысяч 216 онлайн-справок о задолженности по налогам и страховым взносам через «кабинет налогоплательщика» Cabinet.salyk.kg. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

С момента внедрения этого сервиса поступило 161 тысяча 99 запросов на получение справок. Из них выдано 100 тысяч 216, отказано в 59 тысячах 846 случаях и на рассмотрении находятся 969 заявок.

Напомним, с октября 2023 года у налогоплательщиков появилась возможность получать необходимую справку без посещения Налоговой службы. Для получения справки необходимо сформировать заявление на получение справки в «личном кабинете» Cabinet.salyk.kg. Далее выбрать раздел «Переписка с ГНС» и перейти в рубрику «Справки».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291940/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Справка для получения водительских прав теперь доступна онлайн
Генпрокурора просят возбудить дело в отношении сотрудников ЦОН Бишкека
Алмазбека Атамбаева вызвали в клинику Москвы на госпитализацию
Очередь мигрантов за справкой в Москве. В день обслуживают 500 кыргызстанцев
В Кыргызстане справки на недвижимость можно получать в ЦОН
В айыл окмоту не выдают справки без сертификата о вакцинации
Справку о семейном статусе теперь можно получить в любом ЦОНе страны
Услуги и обязанности. Базовый реестр по предложению кабмина будет изменен
Сотрудница РЦПЗ обещала сделать справку о невменяемости за $1,5 тысячи
В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Популярные новости
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
18 апреля, четверг
19:30
Депутат требует отправить в отставку главу МВД. Что ответили в ведомстве Депутат требует отправить в отставку главу МВД. Что отв...
19:25
Делегация из России передала образовательным учреждениям в Таласе оргтехнику
19:00
Цифра дня. 10,2 тысячи справок об отсутствии долгов по налогам выдано онлайн
18:45
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Японии
18:30
19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет