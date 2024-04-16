В микрорайоне «Джал» и жилмассиве «Арча-Бешик» на два дня отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, 17-18 апреля предполагается временное отключение холодной воды из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. Цель — обеспечить эффективное водоснабжение жителей и организаций в будущем.

Фото пресс-службы мэрии . Район отключения

Отключение запланировано на 17 апреля в 8.00. Для удобства населения будут организованы временный подвоз питьевой воды и установка биотуалетов в местах массового скопления людей.

Информацию о местах установки биотуалетов и точках подвоза питьевой воды можно узнать по ссылке.

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее подготовиться к отсутствию холодной воды.