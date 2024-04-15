Мэрия Бишкека вернула старую схему движения автобуса № 226

Схему движения автобуса № 226 вновь изменили. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии Бишкека.

«Маршрут сейчас курсирует по старой схеме движения в связи с многочисленными жалобами горожан и дублированием с троллейбусом № 17. Вопрос изменения маршрута по улице Юнусалиева отложен до заключения комиссии по вопросам открытия и изменения маршрутных схем», — сообщили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения автобуса № 226

Напомним, мэрия сообщала о восстановлении с 9 апреля старой схемы движения автобуса № 226 по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Медерова.