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Общество

Мэрия Бишкека вернула старую схему движения автобуса № 226

Схему движения автобуса № 226 вновь изменили. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии Бишкека.

«Маршрут сейчас курсирует по старой схеме движения в связи с многочисленными жалобами горожан и дублированием с троллейбусом № 17. Вопрос изменения маршрута по улице Юнусалиева отложен до заключения комиссии по вопросам открытия и изменения маршрутных схем», — сообщили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения автобуса № 226

Напомним, мэрия сообщала о восстановлении с 9 апреля старой схемы движения автобуса № 226 по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Медерова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291592/
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