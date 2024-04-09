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Общество

В Бишкеке изменили схемы движения некоторых автобусов

В Бишкеке с 9 апреля частично изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 56, 55 и 226. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, такие меры приняты в рамках оптимизации маршрутной сети города.

«По новому маршруту автобус № 56 будет курсировать по улице Кожобергенова до села Чон-Арык. Автобус № 55 будет курсировать по улицам Ахунбаева, Чортекова, Муромской, Селекционной до ТЭЦ-2. Также восстановлена прежняя схема движения автобуса № 226. Он будет курсировать по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Медерова», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291105/
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