12:26
USD 89.12
EUR 95.10
RUB 0.95
Общество

Завтра не будет холодной воды на западе Бишкека

Завтра, 16 апреля, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонт на водозаборе «Западный» и городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет с 9.00 до 22.00 в районах:

  • улица Алыкулова — БЧК — река Ала-Арча — улица Толстого;
  • улицы Юбилейная — Горького (село Пригородное) — Садовая (село Пригородное) — БЧК;
  • «Военный городок», «Кызыл-Аскер», жилмассив «110-й квартал», микрорайон «Достук».

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291514/
просмотров: 1616
Версия для печати
Материалы по теме
Без воды останутся завтра некоторые районы Бишкека
Завтра в центральной части Бишкека не будет холодной воды
Подачу питьевой воды в некоторых районах Бишкека отключат 11 апреля — мэрия
Без холодной воды останется 4 апреля большой район Бишкека
Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды
Завтра на северо-западе Бишкека большой район останется без холодной воды
Завтра на юго-западе Бишкека не будет холодной воды
Отключение воды в трех жилмассивах Бишкека переносится
Завтра в трех жилмассивах Бишкека не будет холодной воды
Завтра не будет холодной воды в восточной части Бишкека
Популярные новости
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
В&nbsp;мае школьников ждет переводной экзамен по&nbsp;кыргызскому языку В мае школьников ждет переводной экзамен по кыргызскому языку
Стала известна дата отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке Стала известна дата отключения горячей воды в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
15 апреля, понедельник
12:24
Жители Аламединского района самостоятельно расчистили мусорные полигоны Жители Аламединского района самостоятельно расчистили м...
12:05
Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
12:00
Итоги марта. ВВП растет, но промышленный сектор Кыргызстана замедляется
11:35
Стройкомпании хотят обязать передавать 5 процентов квартир местным властям
11:18
В Кыргызстане за сутки произошло 11 пожаров