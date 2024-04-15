Границы парка имени Ататюрка в Бишкеке утвердили. Дома сносить не будут

Дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут. Об этом на своей странице в X (Twitter) сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что, так как парк ранее не имел утвержденных границ, его территорию застраивали.

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«Этот вопрос я поднимал на протяжении десяти лет. У меня есть огромная папка с переписками по этому вопросу. Ни один из мэров города не решал этот вопрос, не пытался определить границы. Ну потому что здесь есть проблемы: надо будет спорить с собственниками недвижимого имущества, которые уже захватили парк. Но вот большой респект нашему градоначальнику. Наконец-то мы определили границы. Полторы недели назад на заседании парламента, когда у нас был кабмин, я Акылбеку Жапарову задавал вопрос: когда мы определим границы парка имени Ататюрка? Из-за того, что они отсутствуют, стройкомпании покушались на этот парк. Они смотрели на этот лакомый кусочек и думали: «Как же застроить, как же здесь срубить побольше денег?» Он обещал, что границы парка восстановят и определят. Это действительно историческое решение. Для Бишкека это огромный подарок. Главное, теперь этот парк сделать ухоженным, следить за ним, развивать и сохранять», — заявил он.

Напомним, мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года. Так, 43 гектара земли, ранее выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.