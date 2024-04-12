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Общество

Митинг в Селекционном. Чуйский областной суд оправдал жителей села

Чуйский областной суд оправдал жителей села Селекционного Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова, а также активиста Эртая Искакова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Она напомнила, что Сокулукский райсуд вынес решение о назначении 100 часов общественных работ для Балбаева и Бекболотова, однако прокуратура обжаловала и попросила пять лет лишения свободы.

Напомним, 14 июля 2023 года жители села Селекционного перекрывали Южную магистраль. Протестующие тогда заявили, что у них с начала лета нет воды. Они обращались к главе кабмина Акылбеку Жапарову. Он приезжал в айыл окмоту и обещал, что воду дадут через неделю, но ее так и не дали. 15 июля задержали троих участников акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291426/
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