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Общество

Изнасилование детей. Кого могут осудить пожизненно?

Накануне Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект, согласно которому за насилие над детьми, в частности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка, людей, достигших в момент совершения преступления 60 лет, больше не будут освобождать от уголовной ответственности. Также их больше не будут освобождать от пожизненного лишения свободы, как это делалось согласно действующему законодательству.  

Кроме того, в соответствии с принятыми поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка от пожизненного лишения свободы больше не будут освобождать женщин и лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет.

«Практика показывает, что многие осужденные, освободившиеся из мест лишения свободы, совершают повторно те же преступления, за которые они были ранее осуждены, несмотря на свой возраст на момент совершения преступления», — пишет в справке-обосновании к законопроекту его автор депутат Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291347/
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