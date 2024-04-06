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Общество

Культовый «Фоллаут» и еще три новых сериала. Что посмотреть на следующей неделе

Вторая неделя апреля порадует выходом нескольких новых сериалов. Среди них проект на основе видеоигры, история об отце-основателе Соединенных Штатов, экранизация романа Вьета Тханя Нгуена.

1
«Киберпапа» (8 апреля)

Простой сварщик Игнат очень хочет наладить контакт с пасынком Сашкой. Для этого он даже вступает в команду по киберспорту «Пираньи», состоящую из тинейджеров. Ко всеобщему удивлению 50-летний Игнат становится звездой команды, любимцем публики и источником интернет-мемов, а для ребят — лучшим другом.

Сериал «Киберпапа» — комедия о том, как компьютерная игра может наладить связь между поколениями, с Александром Робаком, Юлией Пересильд и Тимофеем Кочневым в главных ролях.

2
«Фоллаут» (11 апреля)

После ядерной войны все, кому удалось выжить, вынуждены скрываться в подземных бункерах. Молодая девушка Люси, жительница убежища 33, которая жила в нем всю жизнь, покидает бункер и отправляется в опасное путешествие по постапокалиптическому Лос-Анджелесу, таящему в себе кучу смертельных опасностей.

Экранизация одноименной серии RPG-игр от Interplay Entertainment и Bethesda Softworks.

3
«Франклин» (12 апреля)

Сериал рассказывает о восьми годах, проведенных Бенджамином Франклином во Франции. Там он пытался убедить чиновников страны в необходимости поддержки американской демократии. В роли отца-основателя Майкл Дуглас.

В основе сюжета лежит книга Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки», изданная в 2005 году.

4
«Сочувствующий» (14 апреля)

Апрель 1975 года, в Сайгоне царит хаос. На своей вилле генерал южновьетнамской армии составляет список тех, кому разрешен проход на борт последних рейсов из страны. В Лос-Анджелесе генерал и другие беженцы начинают новую жизнь. Но никто не подозревает, что один из них — тайный коммунистический агент, который шпионит за сообществом и докладывает о нем высшему руководству.

Адаптация одноименного романа американского писателя вьетнамского происхождения Вьета Тата Нгуена. Книга получила Пулитцеровскую премию в 2016 году. Одну из главных ролей исполнил Роберт Дауни-младший.

  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе — можно посмотреть здесь.
  • О премьерах в кинотреатрах Бишкека читайте по этой ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290772/
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