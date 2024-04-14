Неделя-24. Что взорвалось на ТЭЦ и когда Бишкек останется без горячей воды

Предварительный ущерб от аварии на ТЭЦ Бишкека в феврале 2024 года составил 69 миллионов 630 тысяч сомов. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, межведомственная комиссия по установлению причин аварии на столичной теплоэлектроцентрали завершила работу.

«1 февраля на ТЭЦ Бишкека работали 11 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов. В 22.57 по поручению начальника смены станции остановлен котлоагрегат № 18 без согласования с центральной диспетчерской службой. 2 февраля в 2.45 дается команда на его повторную растопку. С 2.45 по 2.54 машинист щитового производит регулировку подачи воздуха и параметров, после открывает газовую горелку и производит розжиг котла. В 2.58 происходит резкое снижение давления в котле, что приводит к хлопку. В 2.59 на мельнице № 18 происходит взрыв. После аварии отключился весь старый блок ТЭЦ, началось падение параметров горячей воды с 70 до 30-40 градусов», — рассказал Бакыт Торобаев.

По его словам, эксплуатируемое на ТЭЦ столицы оборудование полностью отработало свой нормативный срок службы, установленный заводом-изготовителем, и морально устарело. На объекте была несвоевременно восстановлена система активного подавления и отсечения взрыва и пожара на мельничном оборудовании котельного цеха. На котлоагрегатах отсутствовали устройства для автоматического включения розжига. Вышли из строя датчики, предназначенные для безопасной эксплуатации котельного оборудования.

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