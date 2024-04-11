Велодорожку на улице Абдрахманова покрасили в три цвета. Зачем

Велодорожку на Абдрахманова покрасили в три цвета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, работу провели в рамках сотрудничества мэрии Бишкека и ОсОО «Централ Эйжа Интернэшнл Девелопмент Компани». Покрасило велодорожку от улицы Киевской до улицы Московской предприятие Shanghai Baishi Huanuo Road Engineering Co.

Как объяснили в мэрии, технические показатели и стоимость каждого покрытия отличаются:

зеленый цвет: краска, смешанная с кварцевым песком;

желтый цвет: полиуретановый жидкий клей с верхним слоем покрытия керамическими гранулами;

оранжевый цвет: полиуретановая краска без добавлений.

«Пилотный проект будет рассмотрен в установленном порядке по использованию технологии для благоустройства столицы, если он подойдет для климатических условий города», — сообщили в муниципалитете.