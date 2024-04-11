В Ат-Баши установили УЗИ-аппарат со встроенным искусственным интеллектом

Ат-Башинский центр общеврачебной практики проводит высокоточные исследования внутренних органов, диагностику заболеваний и травм, а также контроль за состоянием беременности на ультрасовременном ультразвуковом аппарате со встроенным искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пресс-службе фонда ОМС.

По ее данным, оборудование, на которое ФОМС выделил 4 миллиона 500 тысяч сомов, позволяет врачам проводить более точные и надежные диагностические процедуры, благодаря высокому разрешению изображения и интеллектуальной обработке данных.

«Ультразвуковой аппарат последнего поколения, оснащенный искусственным интеллектом, предоставляет широкие возможности для проведения исследований в различных областях медицины, таких как дородовое выявление у плода врожденных дефектов, аномалий, диагностируемых при рождении, гинекология, урология, кардиология, ангиология и другие. Он обладает высоким качеством изображения и простотой использования. Различные функции помогают улучшить процесс диагностики, автоматически выполняя измерения, расчеты и классификацию изменений, что существенно сокращает время проведения исследований и повышает точность диагностики. Чтобы проводить качественное исследование, необходимо идти в ногу со временем, поэтому я стараюсь совершенствовать свои навыки, обучаясь в онлайн-формате у ведущих международных специалистов в области ультразвуковой диагностики», — рассказал врач УЗИ Илим Бейшеналиев.

Директор ЦОВП Азим Ажибек уулу отметил, что центр обслуживает около 48 тысяч жителей района.