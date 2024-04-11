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Общество

АТР в Бишкеке. Столичный водоканал возьмет на баланс пригородные сети

В некоторых присоединенных к Бишкеку районах в рамках административно-территориальной реформы муниципальные водоканалы не знают, где расположены сети. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сказал директор Бишкекводоканала Чынгыз Жумалиев.

Депутат Анара Саткина из села Пригородного поинтересовалась, будет ли водоканал брать на баланс их сети.

«Очистные сооружения находятся у нас, в Пригородном. Но в самом селе нет центральной канализации. В некоторых домах она есть, подключены незаконно и не стоят на балансе у вас. Намереваетесь вы взять те улицы, которые пользуются центральной канализацией», — поинтересовалась она.

Чынгыз Жумалиев ответил, что пока рано говорить что-то конкретное по обслуживанию. «Мы должны прийти, все изучить. Мы встречались с вашими водоканалами, некоторые сами не знают, где проходят сети. Направляли наших специалистов. Мы даже не знаем, сколько там абонентов. Вы платите по нормам, 50 сомов в месяц. Все эти вопросы требуют тщательного изучения, после чего будем брать на баланс», — сказал он.  

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. Площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи.

В территорию города вошли айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района; айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района; айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района; айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291235/
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