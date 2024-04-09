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Общество

Дело Temirov Live. Еще четверо журналистов отпущены под домашний арест

Четверо сотрудников из редакций Temirov Live и «Политклиники» и издания «Арча Медиа» отпущены из СИЗО-1 Бишкека под домашний арест. Решение вынес Первомайский районный суд города.

Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков, независимый журналист Жоодар Бузумов и оператор-монтажер Максат Тажибек уулу отпущены из зала суда.

Адвокат Сайпидина Султаналиева Нурсултан Жаныбеков сообщил, что продолжит бороться за честное имя своего подзащитного и докажет его невиновность.

Известно, что ходатайство об изменении меры пресечения в суд подал следователь.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.

Напомним, ранее суд отпустил под домашний арест Сапарбека Акунбекова и Акыла Орозбекова.  Жумабек Турдалиев отпущен под подписку о невыезде.

Под арестом остаются Актилек Капаров, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291163/
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