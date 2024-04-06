В районных подразделениях милиции назначены новые руководители

В соответствии с приказом министра внутренних дел в районных отделах некоторых областей назначены новые руководители. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Начальник отдела внутренних дел Жайылского района Чуйской области полковник милиции Талантбек Аттокуров освобожден от занимаемой должности и назначен на должность главы отдела внутренних дел Сокулукского района этой же области.

Начальник отдела внутренних дел Таласского района полковник милиции Майрамбек Калманбетов освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника отдела внутренних дел Жайылского района Чуйской области.

Полковник милиции Нурдин Чолпонкулов освобожден от занимаемой должности начальника отдела главного управления уголовного розыска МВД и назначен на должность главы отдела внутренних дел Таласского района.

Заместитель начальника главного управления внутренних дел Чуйской области полковник милиции Искен Базаркулов освобожден от занимаемой должности и назначен на должность главы отдела внутренних дел Кочкорского района Нарынской области.

«Перед вновь назначенными руководителями поставлена задача создать эффективную систему управления и взаимодействия, повышать эффективность работы, обеспечивать безопасность граждан, принимать все меры для выполнения возложенных задач», — говорится в сообщении.