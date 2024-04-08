В Кыргызстане началась электронная запись в первый класс.

Она проводится через автоматизированную информационную систему в два этапа. На первом, с 8 апреля (c 9.00) до 2 июня, будет запись детей по микроучастку (юридический адрес); на втором, с 3 июня до 30 августа, — независимо от места проживания, в школы, где есть свободные места.

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Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте шести-семи лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.