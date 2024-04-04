В Бишкеке строят путепровод. Ограничено движение поездов

Для уменьшения пробок и разгрузки автомобильных дорог ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» во взаимодействии с мэрией начато строительство путепровода для проезда автотранспорта под железнодорожной линией по улице Бакаева. Об этом сообщили в госпредприятии.
Новый путепровод обеспечит пропускную способность для легковой и грузовой техники.
Его характеристики:
- проезжая часть — 9 метров;
- пешеходный переход — 0,5 метра;
- пролетное строение моста — 14×3 метра.
Отмечается, что сегодня, 4 апреля, в связи с началом строительства вводятся временные ограничения на движение поездов.