В Бишкеке строят путепровод. Ограничено движение поездов

Для уменьшения пробок и разгрузки автомобильных дорог ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» во взаимодействии с мэрией начато строительство путепровода для проезда автотранспорта под железнодорожной линией по улице Бакаева. Об этом сообщили в госпредприятии.

Новый путепровод обеспечит пропускную способность для легковой и грузовой техники.

Его характеристики:

проезжая часть — 9 метров;

пешеходный переход — 0,5 метра;

пролетное строение моста — 14×3 метра.

Отмечается, что сегодня, 4 апреля, в связи с началом строительства вводятся временные ограничения на движение поездов.