В Бишкеке на дороге появилась «вафельная» разметка

В Бишкеке появилась «вафельная» разметка. Фотографию в Facebook опубликовал бишкекчанин Жылдызбек Керимбаев.

Отметим, еще в середине марта стало известно, что в столице могут появиться диагональные переходы и «вафельная» разметка. Проект обсудили на коллегии в Бишкекглавархитектуре.

Фото Facebook/Жылдызбек Керимбаев. «Вафельная» разметка

«Вафельную» разметку планируют применять на регулируемых перекрестках. Ее нанесение, отмечают в БГА, в идеале должно существенно снизить образование пробок и заторов на наиболее оживленных перекрестках.

«Разметка с вафельным рисунком нужна для четкого обозначения территории, на которую автомашине запрещено выезжать, если впереди существует затор. Водителю запрещается двигаться вперед к перекрестку и останавливаться на «вафельнице», становясь тем самым помехой для машин, двигающихся в поперечном направлении», — объяснили в Бишкекглавархитектуре.