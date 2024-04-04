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Общество

В Бишкеке на дороге появилась «вафельная» разметка

В Бишкеке появилась «вафельная» разметка. Фотографию в Facebook опубликовал бишкекчанин Жылдызбек Керимбаев. 

Отметим, еще в середине марта стало известно, что в столице могут появиться диагональные переходы и «вафельная» разметка. Проект обсудили на коллегии в Бишкекглавархитектуре. 

Facebook/Жылдызбек Керимбаев
Фото Facebook/Жылдызбек Керимбаев. «Вафельная» разметка

«Вафельную» разметку планируют применять на регулируемых перекрестках. Ее нанесение, отмечают в БГА, в идеале должно существенно снизить образование пробок и заторов на наиболее оживленных перекрестках.

«Разметка с вафельным рисунком нужна для четкого обозначения территории, на которую автомашине запрещено выезжать, если впереди существует затор. Водителю запрещается двигаться вперед к перекрестку и останавливаться на «вафельнице», становясь тем самым помехой для машин, двигающихся в поперечном направлении», — объяснили в Бишкекглавархитектуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290747/
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