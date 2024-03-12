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Общество

В Бишкеке могут появиться диагональные переходы и «вафельная» разметка

В столице могут появиться диагональные переходы и «вафельная» разметка. Проект обсудили на коллегии в Бишкекглавархитектуре. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Вафельную» разметку планируют применять на регулируемых перекрестках. Ее нанесение, отмечают в БГА, в идеале должно существенно снизить образование пробок и заторов на наиболее оживленных перекрестках.

«Разметка с вафельным рисунком нужна для четкого обозначения территории, на которую автомашине запрещено выезжать, если впереди существует затор. Водителю запрещается двигаться вперед к перекрестку и останавливаться на «вафельнице», становясь тем самым помехой для машин, двигающихся в поперечном направлении», — объяснили в Бишкекглавархитектуре.

Устройство диагонального пешеходного перекрестка способствуют сокращению времени перехода, снижению пробок и заторов, а также позволяет более рационально использовать светофоры.

Главной отличительной особенностью диагонального наземного пешеходного перехода является временная остановка всего автомобильного трафика на перекрестке и дача возможности всем пешеходам одновременно переходить перекресток во всех направлениях, в том числе по диагонали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288831/
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