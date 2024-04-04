Фестиваль российского кино пройдет в Бишкеке и Оше

В Кыргызстане 11-14 апреля пройдет Фестиваль российского кино. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие состоится в двух городах — Бишкеке и Оше.

В Бишкеке центром фестивальных событий станет кинотеатр «Манас», в Оше для гостей мероприятия распахнет двери кинотеатр «Семетей».

Регистрацию на бесплатные показы можно пройти по ссылкам — в Бишкеке и Оше.

В программу вошли пять российских фильмов разных жанров, снятых в последние годы: военно-историческая драма «Воздух» (Алексей Герман-младший, 2023), первая в истории картина, снятая в космосе, «Вызов» (Клим Шипенко, 2023), сказка «По щучьему велению» (Александр Войтинский, 2023), семейная комедия «Чебурашка» (Дмитрий Дьяченко, 2022) и фильм-катастрофа «Снегирь» (Борис Хлебников, 2023).

Картины будут демонстрировать на русском языке с кыргызскими субтитрами.