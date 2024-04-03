Землю старого ипподрома «Ак-Кула» оценили в 8,7 миллиарда сомов. Ее продают

Мэрия Бишкека выставляет на аукцион земельный участок старого ипподрома «Ак-Кула» общей площадью 45,73 гектара. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, решение принято комиссией по осуществлению процедур приватизации объектов муниципальной собственности.

«Проведена оценка со стороны независимого эксперта на сумму 8 миллиардов 731 миллион 917 тысяч сомов, которая установлена стартовой ценой объекта», — отметили в мэрии.

Для участия в электронном аукционе участник должен внести гарантийный взнос в размере 10 процентов от объявленного стартового размера продажи. Размер шага аукциона составляет 20 процентов от стартовой цены лота.

Процедура проведения аукциона осуществляется путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину согласно шагу аукциона.