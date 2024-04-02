3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.30 — микрорайон «Асанбай», 3 (1-2-й подъезды);

9.30-18.00 — отрезки улиц Славянской, Кузнечной, переулки Чувашский, Кузнечный, Печерский, жилмассив «Карагачевая роща», отрезки улиц Широкой, Хмельницкого, жилмассив «Кайынды» (улицы Кайынды, Дорожная);

9.30-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (сш № 91);

9.00-17.00 — улица Ала-Арчинская, 28а, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Туюкской, Тыныбекова, Островского, переулок Таджикский, отрезки улиц Щербакова, Васильева, Профессора Зимы, Улукман, Залкар, Ак-Жалга, Алтын Бак, Доолот, Аалам, Жаш Муун, Шоола, Манаса, Инсан, Санат, Керээз, Умай-Эне, Садаева, переулок Наримановский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-47 — Чуй-60, 1-5-я, Профессора Зимы);

9.00-15.00 — отрезки улиц Горького, Оренбургской, Карульской, Ошской, Тимура Фрунзе, Лущихина, переулок Ошский;

9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина, Муромская, Ак-Кайын, Кереге-Тоо, Чортекова, Жазыйра, Дагестанская, Кривоносова, Ахунбаева, Ак-Марал);

8.00-17.00 — село Маевка (улицы Тепличная, Полевая, Новая, Набережная, Молодежная, Арычная, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия, Садовая, Октябрьская, 8 Марта, переулок Садовый), жилмассив «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24, Маяковского, Первомайская, Сибирская, Тамырчы);

9.00-12.00 — село Лебединовка (улица Лермонтова);

11.30-17.00 — село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская);

13.00-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Пархоменко, Курманджан Датки, Торекула Айтматова, Абдыкадырова, Кирпичной, Торфяной, переулок Кирпичный.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Майрам, 8 Апреля, Салкын, Кыял), Восток (улицы 60 лет СССР, Заречная), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Раимбекова, жилмассив «21,9 га»), Кара-Жыгач (улица Кондучалова), Ленинское (улицы Восточная, Мостовая, Объездная, Проектируемая, Речная, Набережная, Центральная, Кубат, Алма-Атинская, Сельповская, переулки Ключевой, Сельповский, Виноградный, Малая ГЭС, ПМК-3), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Кошобека, Полевая, Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая, Бектенбаева, Нижняя стройка), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, школа, здание айыл окмоту, ФАП);

8.00-17.00 — села Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Мыкан (улица Линейная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Новая, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Черемушки, Школьная), Ак-Жол (улицы Победы, Токтогула, Суйская, Шопокова), Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Новооктябрьская, Советская, переулок Пионерский), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контуры 498, 484), город Шопоков (улицы Новостройка, Новооктябрьская, Заводская, Октябрьская, Геофизическая, Геологическая, Топографическая, Садовая, Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»);

Жайылский РЭС

8.30-16.30 — Кара-Балта (улицы Жаштык, Вокзальная, Коржова, Садовая, Ленинградская, Почтовая, Центральная, Некрасова, Восточная, Дзержинского, Куйбышева, Первомайская, Кожомбердиева, 120, переулок Почтовый), село Алексеевка;

9.00-16.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Калинина, Луговая, Фрунзе, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Солнечная, Юбилейная, Горького, Матросова);

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Жданова), Крупское (улица 40 лет Победы), Спартак (улицы Горького, Попова, Ленина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Чапаева), Кум-Арык (улицы Центральная, Кара-Булакская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пушкина, Береговая, Токмакская, Пролетарская);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 2, 3, 7, улицы Гагарина, 1-й микрорайон, 1-9);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Крупской, Джакыпова, Чехова), села Новопокровка (улицы Молодежная, Чехова, Восточная), Милянфан (промзона);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Борду (улицы Султанова, Ахунбаева, Баетова, Токтогула, Сурантаева), Тегирменти (улицы Алыке, Тегирменти).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область