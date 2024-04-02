18:45
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Общество

3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.30 — микрорайон «Асанбай», 3 (1-2-й подъезды);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Славянской, Кузнечной, переулки Чувашский, Кузнечный, Печерский, жилмассив «Карагачевая роща», отрезки улиц Широкой, Хмельницкого, жилмассив «Кайынды» (улицы Кайынды, Дорожная);
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (сш № 91);
  • 9.00-17.00 — улица Ала-Арчинская, 28а, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Туюкской, Тыныбекова, Островского, переулок Таджикский, отрезки улиц Щербакова, Васильева, Профессора Зимы, Улукман, Залкар, Ак-Жалга, Алтын Бак, Доолот, Аалам, Жаш Муун, Шоола, Манаса, Инсан, Санат, Керээз, Умай-Эне, Садаева, переулок Наримановский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-47 — Чуй-60, 1-5-я, Профессора Зимы);
  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Горького, Оренбургской, Карульской, Ошской, Тимура Фрунзе, Лущихина, переулок Ошский;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина, Муромская, Ак-Кайын, Кереге-Тоо, Чортекова, Жазыйра, Дагестанская, Кривоносова, Ахунбаева, Ак-Марал);
  • 8.00-17.00 — село Маевка (улицы Тепличная, Полевая, Новая, Набережная, Молодежная, Арычная, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия, Садовая, Октябрьская, 8 Марта, переулок Садовый), жилмассив «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24, Маяковского, Первомайская, Сибирская, Тамырчы);
  • 9.00-12.00 — село Лебединовка (улица Лермонтова);
  • 11.30-17.00 — село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Пархоменко, Курманджан Датки, Торекула Айтматова, Абдыкадырова, Кирпичной, Торфяной, переулок Кирпичный.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Майрам, 8 Апреля, Салкын, Кыял), Восток (улицы 60 лет СССР, Заречная), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Раимбекова, жилмассив «21,9 га»), Кара-Жыгач (улица Кондучалова), Ленинское (улицы Восточная, Мостовая, Объездная, Проектируемая, Речная, Набережная, Центральная, Кубат, Алма-Атинская, Сельповская, переулки Ключевой, Сельповский, Виноградный, Малая ГЭС, ПМК-3), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Кошобека, Полевая, Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая, Бектенбаева, Нижняя стройка), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, школа, здание айыл окмоту, ФАП);
  • 8.00-17.00 — села Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Мыкан (улица Линейная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Новая, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Черемушки, Школьная), Ак-Жол (улицы Победы, Токтогула, Суйская, Шопокова), Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Новооктябрьская, Советская, переулок Пионерский), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контуры 498, 484), город Шопоков (улицы Новостройка, Новооктябрьская, Заводская, Октябрьская, Геофизическая, Геологическая, Топографическая, Садовая, Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»);

Жайылский РЭС

  • 8.30-16.30 — Кара-Балта (улицы Жаштык, Вокзальная, Коржова, Садовая, Ленинградская, Почтовая, Центральная, Некрасова, Восточная, Дзержинского, Куйбышева, Первомайская, Кожомбердиева, 120, переулок Почтовый), село Алексеевка;
  • 9.00-16.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Калинина, Луговая, Фрунзе, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Солнечная, Юбилейная, Горького, Матросова);
  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Жданова), Крупское (улица 40 лет Победы), Спартак (улицы Горького, Попова, Ленина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Чапаева), Кум-Арык (улицы Центральная, Кара-Булакская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пушкина, Береговая, Токмакская, Пролетарская);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 2, 3, 7, улицы Гагарина, 1-й микрорайон, 1-9);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (улицы Крупской, Джакыпова, Чехова), села Новопокровка (улицы Молодежная, Чехова, Восточная), Милянфан (промзона);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Борду (улицы Султанова, Ахунбаева, Баетова, Токтогула, Сурантаева), Тегирменти (улицы Алыке, Тегирменти).
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Абдрахманова, Токтогула, Крупской, Маркса, Жамансариева, Масалиева, микрорайон «Алтын-Казык»), села Бору-Баш, Богатыровка, Липенка, Кытай, Ичке-Булун, Кой-Сары, Коочу, Талды-Суу, Корумду, Ичке-Суу, Бирлик, Мин-Булак;

    8.00-17.00 — село Бактуу-Долоноту, западная часть Чолпон-Аты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290571/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Без воды и света живут в селе Маловодном
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Апрель-2024. Что важного произойдет и&nbsp;как изменится жизнь кыргызстанцев Апрель-2024. Что важного произойдет и как изменится жизнь кыргызстанцев
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Фильм из&nbsp;Кыргызстана возглавил кассовые сборы в&nbsp;Казахстане&nbsp;&mdash; более $1&nbsp;миллиона Фильм из Кыргызстана возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
18:30
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
В жилмассиве «Арча-Бешик» Бишкека просят вернуть на прежнее место мусорные баки
18:00
Улан Майлибашев назначен мэром Канта
17:53
Кыргызстан и Малайзия хотят сотрудничать в производстве золотых изделий
17:31
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец