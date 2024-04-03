В Араване землю за 307 миллионов сомов вернули государству

Земельный участок стадиона в Араванском районе Ошской области общей площадью 0,46 гектара и расположенные на его территории спортивные и учебные сооружения возвращены на баланс государства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, рыночная стоимость составляет 307 миллионов 135 тысяч 118 сомов.

«В 2001 году айыльным кенешем вынесено решение о выделении земли районного стадиона в селе Араван под строительство лицея и спортивного комплекса частным лицам. Тем самым нарушен указ президента от 16 февраля 1995 года «О запрете передачи в частную или иные формы собственности объектов социальной инфраструктуры юридическим или физическим лицам»», — говорится в сообщении.