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Общество

Запрет на митинги в центре Бишкека вновь продлили

Запрет на митинги в центре Бишкека вновь продлили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

По ее данным, суд удовлетворил заявление Первомайского акимиата о признании законным ее решения от 28 марта «Об ограничении места мирных собраний».

Запрет на проведение мирных собраний продлен до 30 июня.

Напомним, митинговать нельзя на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел.

Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Проводить акции протеста по-прежнему можно только в сквере имени Максима Горького, на пересечении улиц Рыскулова и Исанова. Запрет на проведение митингов в центре Бишкека действует с марта 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290370/
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