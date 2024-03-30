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Общество

У террористов нет национальности. Камчыбек Ташиев высказался о теракте в Москве

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook высказался о произошедшем теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Он сообщил, что Кыргызстан скорбит о произошедшем в «Крокус Сити Холле».

«У террористов нет национальности. И обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ, неуместно. Я могу твердо подчеркнуть порядочность спецслужб РТ, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идет своим чередом», — написал глава ГКНБ.

Он добавил, что попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства, однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации.

«Надеюсь, что принимаемые совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей так называемых псевдоисламистов», — отметил Камчыбек Ташиев.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Сотни людей приехали на концерт музыкальной группы. Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей. После подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 143 человека, еще 360 пострадали. По уголовному делу арестовали девять подозреваемых, в том числе участвовавших в нападении на концертный зал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290323/
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