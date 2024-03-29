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Общество

Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей

Руководитель представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в Москве Жаркынай Галиева вручила почетные грамоты соотечественникам, которые проявили героизм во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Награждены:

  • Ислам Бактиярович Халилов;
  • Рустам Бактыбекович Бактыбеков;
  • Белек Курманбекович Каныбеков.

В ведомстве отмечают, что они показали мужество, отвагу и героизм в спасении жизней сотен людей в день трагического происшествия. Руководитель представительства от имени министра Гулнары Баатыровой выразила молодым людям благодарность, а также их родителям за воспитание доблестных и самоотверженных сыновей.

«Мужественные поступки Ислама Халилова, Рустама Бактыбекова и Белека Каныбекова подтверждают, что подрастает по-настоящему мужественное и достойное поколение», — подчеркнула она.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано восемь подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290212/
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