Россия хочет построить в Кыргызстане лабораторию по биобезопасности

Россия профинансирует открытие в Кыргызстане современной лаборатории для развития биобезопасности. Об этом во время видеомоста «Биобезопасность стран ЕАЭС» сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

Строительство лаборатории запланировано в рамках подписанного во время октябрьского визита президента Владимира Путина в республику правительствами КР и РФ меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

«В рамках бюджета России планируется построить в Кыргызстане лабораторию, которая будет располагать специальными возможностями. Сотрудничество предусматривает подготовку врачей, возможности единых методик контроля, открытие современных диагностирующих центров, наличие вакцин, которые понадобятся при возникновении новых инфекций или вспышек действующих вирусов. Будет современная лабораторная база», — сказал Геннадий Онищенко.