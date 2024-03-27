Затоп в «Арча-Бешике», штраф за невыход на субботник, автобусы. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Последствия затопа в «Арча-Бешике» Мэр Айбек Джунушалиев встретился с жителями жилого массива «Арча-Бешик», который ранее затопило. Как объяснили в муниципалитете, из-за проливного дождя вода вышла из селезащитного сооружения урочища Манка-Жар. Глава столицы на месте поручил оперативно устранить последствия затопа и поставил задачи по проектированию и строительству селеотводного канала и ирригационно-дренажной сети. Для решения проблемы выделены средства из местного бюджета на установку водосбросного сооружения в урочище Манка-Жар. В настоящее время на месте работает спецтехника, очищает улицы жилмассива.

На субботник выходи С 11 марта муниципальная инспекция мэрии проверила более 2 тысяч 155 хозсубъектов на соблюдение требований правил благоустройства. Составлено 366 протоколов согласно Кодексу о правонарушениях. Общая сумма штрафов — 4 миллиона 503 тысячи 500 сомов. Лиц, независимо от формы собственности, не участвовавших в субботниках, оштрафуют по статье 434 Кодекса о правонарушениях. Мэрия Бишкека В муниципалитете напомнили, что с 11 марта по 11 мая в столице объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города. В это время муниципальная инспекция будет контролировать состояние закрепленных участков.

Свет отключат должникам Завтра, 28 марта, счетчики АИСКУЭ произведут дистанционное отключение более 6 тысяч 200 абонентов за дебиторскую задолженность. Бишкекское предприятие электросетей призывает горожан оплатить счета за электроэнергию своевременно. Для удобства на сайте предприятия работает рубрика «Баланс абонента». Там можно увидеть состояние своего счета. «Кроме того, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив его через Play Market и App Store. Можно обратиться в круглосуточный call-центр по номерам: 1209, 105, 0772/0702/0556 001209 или написать сообщение на номер в WhatsApp 0556001209», — отметили в БПЭС.

Искусство из мусора Муралы-портреты из 42 тысяч 530 крышек от бутылок появились на стенах многоэтажек в Бишкеке. В рамках проекта «Кадам» (капкак + адам) собрано четыре портрета простых жителей — наших современников, сделавших мир немного лучше. Портреты еще шести героев будут представлены в областных центрах.





В столице мозаики находятся на зданиях по следующим адресам: проспект Чингиза Айтматова, 49: портрет Айнуры Исаевой — она собрала домашний музей «Шоро» за 28 лет работы в компании;

улица Малдыбаева, 26: портрет киномеханика Аваза Момуналиева, спасшего от мародерства Дом кино имени Чингиза Айтматова в 1990-х;

река Ала-Арча у Asia Mall: портрет Улана Джапарова — первопроходца и двигателя современного искусства в Кыргызстане;

6-й микрорайон, 20: портрет экс-пресс-секретаря МП «Тазалык» Жибек Каракеевой. Идея проекта принадлежит соосновательнице Tazar Айнуре Сагын. Создает портреты художник Дмитрий Петровский, а Рахат Асангулова пишет очерки о каждом герое на сайте www.kadam.to.

Без холодной воды Завтра, 28 марта, прекратят подачу воды с 9.00 до 22.00 в жилые массивы «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик» и «Салам-Алик». Также в район отключения входят улицы Куренкеева, Абдрахманова, Елебесова, Бельская, Саадаева, река Ала-Арча, проспект Жибек Жолу, бульвар Молодой Гвардии и БЧК. Фото пресс-службы мэрии . Район отключения