Муралы-портреты из крышечек появились на стенах многоэтажек в Бишкеке

Муралы-портреты из крышек от бутылок появились на стенах многоэтажек в Бишкеке. Об этом на своей странице в Facebook написал участник DOXA Art-group Сергей Келлер.

Он отметил, что большие мозаики созданы из крышечек, которые сдавали в @tazar.app.

То, что могло отправиться на свалку, стало украшением города. Сергей Келлер

Из 42 тысяч 530 крышек в рамках проекта «Кадам» (капкак + адам) собрано четыре портрета простых жителей — наших современников, сделавших мир немного лучше. Портреты еще шести героев будут представлены в областных центрах.

В Бишкеке мозаики находятся на зданиях, расположенных по следующим адресам:

проспект Айтматова, 49: портрет Айнуры Исаевой — она собрала домашний музей «Шоро» за 28 лет работы в компании;

улица Малдыбаева, 26: портрет киномеханика Аваза Момуналиева, спасшего от мародерства Дом кино имени Чингиза Айтматова в 1990-е;

река Ала-Арча у Asia Mall: портрет Улана Джапарова — первопроходца и двигателя современного искусства в Кыргызстане;

6-й микрорайон, 20: портрет экс-пресс-секретаря МП «Тазалык» Жибек Каракеевой.

Идея проекта принадлежит соосновательнице Tazar Айнуре Сагын. Создает портреты художник Дмитрий Петровский, а Рахат Асангулова пишет очерки про каждого героя на сайте www.kadam.to.