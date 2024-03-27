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Общество

Муралы-портреты из крышечек появились на стенах многоэтажек в Бишкеке

Муралы-портреты из крышек от бутылок появились на стенах многоэтажек в Бишкеке. Об этом на своей странице в Facebook написал участник DOXA Art-group Сергей Келлер.

Он отметил, что большие мозаики созданы из крышечек, которые сдавали в @tazar.app.

То, что могло отправиться на свалку, стало украшением города.

Сергей Келлер

Из 42 тысяч 530 крышек в рамках проекта «Кадам» (капкак + адам) собрано четыре портрета простых жителей — наших современников, сделавших мир немного лучше. Портреты еще шести героев будут представлены в областных центрах.

В Бишкеке мозаики находятся на зданиях, расположенных по следующим адресам:

  • проспект Айтматова, 49: портрет Айнуры Исаевой — она собрала домашний музей «Шоро» за 28 лет работы в компании;
  • улица Малдыбаева, 26: портрет киномеханика Аваза Момуналиева, спасшего от мародерства Дом кино имени Чингиза Айтматова в 1990-е;
  • река Ала-Арча у Asia Mall: портрет Улана Джапарова — первопроходца и двигателя современного искусства в Кыргызстане;
  • 6-й микрорайон, 20: портрет экс-пресс-секретаря МП «Тазалык» Жибек Каракеевой.

Идея проекта принадлежит соосновательнице Tazar Айнуре Сагын. Создает портреты художник Дмитрий Петровский, а Рахат Асангулова пишет очерки про каждого героя на сайте www.kadam.to.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289995/
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