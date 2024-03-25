Территориальная реформа. Ошский горкенеш увеличился в 2,6 раза

В результате административно-территориальной реформы состав Ошского городского кенеша увеличился в 2,6 раза.

По данным ЦИК, раньше в составе горкенеша было 45 депутатов, сейчас их стало 117. 20 марта состоялась сессия обновленного состава Ошского городского кенеша с участием депутатов присоединенных к городу Ош айыльных аймаков Кара-Суйского района.

К южной столице в пилотном режиме присоединены следующие айыльные аймаки и участки:

айыльный аймак Кызыл-Кыштак (численность населения — 42 тысячи 207, количество мандатов — 31);

айыльный аймак Толойкон (численность населения — 32 тысячи 256, количество мандатов — 31);

участки Жаны-Маала, Жим и Жийделик Нариманского айыльного аймака (численность населения — 12 тысяч 877, количество мандатов — 7);

участок Имам-Ата Шаркского айыльного аймака (численность населения — 5 тысяч 209, количество мандатов — 3);

участки Ак-Буура 1, 2, 3 и 4 Папанского айыльного аймака (численность населения — 1 тысяча 833).

В результате присоединения численность населения Оша возросла до 454 тысяч 858 человек с 361 тысячи 300. Число депутатов горкенеша составило 117 (ранее 45).

Всего в ходе АТР в результате изменений административно- территориальных границ городов и айыльных аймаков количество местных кенешей сократилось с 484 до 268.