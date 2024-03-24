Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив, сообщает МИД КР со ссылкой на посольство в Москве.

«Посольством в оперативном порядке был установлен контакт с его родными. Как выяснилось, с ним не поддерживается связь на протяжении последних лет. По информации полученной от граждан КР, которые работали в «Крокус Сити Холле», 22 марта, гражданин Шерзодбек Турганбаев на месте трагедии ранее не работал. По последней информации, он жив. Посольство уточняет местонахождение указанного гражданина», — говорится в сообщении.

Напомним, о гибели Тургунбаева сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.

В МИД также проинформировали, что дипмиссией Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжается работа по поиску двух гражданок КР, осуществлявших трудовую деятельность в здании «Крокус Сити Холл» в день трагедии.

Дипломаты осуществляют выезды в медицинские учреждения и морги, взаимодействуют с государственными органами, а также на постоянной связи с родными.

23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.