16:15
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД

Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив, сообщает МИД КР со ссылкой на посольство в Москве.

«Посольством в оперативном порядке был установлен контакт с его родными. Как выяснилось, с ним не поддерживается связь на протяжении последних лет. По информации полученной от граждан КР, которые работали в «Крокус Сити Холле», 22 марта, гражданин Шерзодбек Турганбаев на месте трагедии ранее не работал. По последней информации, он жив. Посольство уточняет местонахождение указанного гражданина», — говорится в сообщении.

Напомним, о гибели Тургунбаева сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.

В МИД также проинформировали, что дипмиссией Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжается работа по поиску двух гражданок КР, осуществлявших трудовую деятельность в здании «Крокус Сити Холл» в день трагедии.

Дипломаты осуществляют выезды в медицинские учреждения и морги, взаимодействуют с государственными органами, а также на постоянной связи с родными. 

23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289705/
просмотров: 736
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей
Теракт в «Крокус Сити Холле». Суд сегодня изберет меру пресечения подозреваемым
Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец спас около ста человек
Теракт в «Крокус Сити Холле». Книга соболезнований открыта в посольстве России
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 133 человек
Теракт в «Крокус Сити Холле». Владимир Путин выступил с обращением
Теракт в «Крокус Сити Холле». Пропали две кыргызстанки
Теракт в «Крокус Сити». Двое из ориентировки находятся дома в Таджикистане — МВД
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 115 — СК России
Популярные новости
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Десять вопросов о&nbsp;празднике Нооруз. Тест Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
Когда отдать ребенка в&nbsp;школу, или Чем чревато раннее обучение Когда отдать ребенка в школу, или Чем чревато раннее обучение
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
24 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Нарушители игнорируют дорожные знаки Чудаки парковки. Нарушители игнорируют дорожные знаки
15:24
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей
15:00
Заснеженные Аламединское ущелье и Ала-Арча. Фото читателей 24.kg
14:54
Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД
14:14
Теракт в «Крокус Сити Холле». Суд сегодня изберет меру пресечения подозреваемым