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Общество

В Бишкеке начинается строительство моста на улице Шукурова через Восточный БЧК

С 24 марта в Бишкеке начинаются работы по строительству моста на улице Шукурова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, мост построят через Восточный БЧК с выходом на улицу Медерова, чтобы машины могли по нему выезжать на улицу Ахунбаева.

Ширина моста — 15 метров, включая пешеходную дорожку.

«Стоит отметить, что улица Шукурова — главная улица районного значения. Ее верхняя сторона начиналась от улицы Ахунбаева, а нижняя примыкала к каналу и упиралась в тупик. Реализация проекта соединит улицы Ахунбаева и Медерова», — сказали в мэрии.

В дальнейшем планируется, что от улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого, где ее соединят с улицей Суюмбаева. Ранее в муниципалитете сообщили, что в Бишкеке появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289573/
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