В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек, в том числе у девяти детей до 14 лет. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, за аналогичный период прошлого года выявлено 97 случаев, то есть отмечается рост заболеваемости туберкулезом на 5,6 процента.

Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое вызывается микобактериями туберкулеза и чаще поражает легкие, но может поражать все органы и ткани.

Инфекция передается от больного при кашле, чихании и разговоре. Заразиться и заболеть туберкулезом может любой человек, независимо от возраста и социального положения.

Признаки заболевания:

длительный кашель более двух недель;

общее недомогание;

потливость, особенно по ночам;

слабость, утомляемость;

потеря веса;

на более поздних стадиях могут появиться одышка, боли в груди и кровохарканье.

Если вы обнаружили у себя или ваших близких симптомы туберкулеза, срочно, не откладывая, обратитесь к семейному врачу.

Туберкулез излечим и предотвратим при соблюдении всех условий лечения.

Передачу туберкулеза можно предотвратить, если после появления симптомов как можно быстрее пройти обследование и сразу начать адекватное (правильное) лечение.

Нарушение режима лечения приводит к формированию лекарственно-устойчивого туберкулеза, лечить который сложнее и длительнее.

Не занимайтесь самолечением. Чем раньше будет обнаружена болезнь, тем меньше повреждений будет нанесено организму, тем скорее и полнее можно вылечиться, тем меньше риск передачи инфекции окружающим людям.

Отметим, по предварительным данным Национального центра фтизиатрии, в Кыргызстане наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. В 2023-м зарегистрировано 4 тысячи 170 новых случаев и рецидивов туберкулеза (59,8 на 100 тысяч населения), что на 426 случаев меньше, чем за аналогичный период 2022 года.