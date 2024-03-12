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Общество

В Кыргызстане снизилась заболеваемость туберкулезом. Врачи назвали причины

По предварительным данным Национального центра фтизиатрии, в Кыргызстане наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. Об этом журналистам сообщили представители центра.

В 2023 году зарегистрировано 4 тысячи 170 новых случаев и рецидивов туберкулеза (59,8 на 100 тысяч населения), что на 426 случаев меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Снизилась и заболеваемость среди детей. Она составила 11,9 случая на 100 тысяч населения (в 2022 году этот коэффициент был 14,5). А вот среди подростков уровень вырос до 41,2 на 100 тысяч населения против 29,8 в 2022-м. 

В прошлом году туберкулез унес жизни 180 человек. В 2022-м скончались 176. 

По словам директора НЦФ Абдуллаата Кадырова, пандемия оказала большое влияние на выявляемость туберкулеза в мире.

«По данным ВОЗ, в мире после пандемии выявляемость упала на 25 процентов. По нашим сведениям, у нас — на 32 процента. Это связано с ограничительными мерами, у больных туберкулезом и лиц с подозрением на заболевание был плохой доступ к противотуберкулезным мероприятиям. Если в 2019 году зарегистрировано 78 случаев на 100 тысяч населения, то в 2020-м — 64. Но после пандемии начиная с 2021 года мы усилили все мероприятия. И в 2021-м заболеваемость дошла до 68 на 100 тысяч населения. Начиная с 2022 года отмечается снижение. Это, с одной стороны, результат проводимых противотуберкулезных мероприятий, с другой — это естественное явление, в течение последних 15 лет идет снижение и заболеваемости, и смертности. Это происходит за счет внедрения новых препаратов, новых инновационных методов диагностики», — отметил он.

Абдуллаат Кадыров добавил, что эффективность лечения стала лучше, особенно больных с лекарственно устойчивыми формами туберкулеза.

«Для сравнения, до 2017-го, когда начали по рекомендации ВОЗ применять новые противотуберкулезные препараты, укороченный режим лечения, больные с множественными лекарственно устойчивыми формами лечились до двух лет, с широкой лекарственной устойчивостью — три года, а сейчас начали внедрять для их лечения шести-девятимесячные курсы лечения. И если до внедрения краткосрочного режима лечения эффективность составляла 56-57 процентов, сейчас — до 84 процентов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288790/
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