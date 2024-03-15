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Общество

В Караколе у женщины отобрали дом и избили. В Генпрокуратуре ответили депутату

В Генеральной прокуратуре прокомментировали заявление депутата Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитовой об избиении женщины сотрудниками судебных органов и прокуратуры.

По данным ведомства, жительница Каракола Иссык-Кульской области А.Мевазова обратилась в Каракольский городской суд с исковым заявлением о выселении ответчицы С.Матниязовой вследствие ее незаконного проживания в квартире на улице Кутманалиева.

Решением Каракольского городского суда от 11 мая 2022 года исковые требования А.Мевазовой полностью удовлетворены. Данное решение оставлено в силе судами вышестоящих инстанций.

Поскольку вопрос выселения из жилого помещения решается в гражданском порядке и не относится к делам, рассматриваемым с обязательным участием прокурора, дело рассматривалось в судах без участия последнего.

Генеральная прокуратура

5 марта 2024-го судебным исполнителем ПССИ при участии судебных приставов, медсестры ЦСМ, а также сотрудника отдела чрезвычайных ситуаций Каракола выселены из квартиры С.Матниязова и члены ее семьи. Сотрудники прокуратуры участия в принудительном выселении не принимали.

В главном надзорном органе отметили: сведения о том, что «женщина избита сотрудниками суда и прокуратуры», не соответствуют действительности.

Кроме того, С.Матниязова в правоохранительные органы с соответствующим заявлением не обращалась.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Шарапаткан Мажитова сообщила, что к ней обратилась жительница Каракола, которая рассказала о незаконных действиях правоохранительных органов и судов.

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По словам нардепа, женщину с тремя детьми выгнали из дома и избили представители суда и прокуратуры.

«Она уже 24 года борется против незаконных действий судов и правоохранителей. Результата нет. 5 марта женщину с тремя детьми выгнали из дома. Суд и прокуратура объединились и создали мафию против простой женщины», — сказала Шарапаткан Мажитова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289127/
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