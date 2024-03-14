В Караколе у женщины отобрали дом и избили. Депутат просит принять меры

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Шарапаткан Мажитова сообщила, что к ней обратилась жительница Каракола, которая рассказала о незаконных действиях правоохранительных органов и судов.

«Она уже 24 года борется против незаконных действий судов и правоохранителей. Результата нет. 5 марта женщину с тремя детьми выгнали из дома. Суд и прокуратура объединились и создали мафию против простой женщины», — сказала нардеп.

Она добавила, что женщину избили представители суда, она вся в синяках.

«Она не раз обращалась к генпрокурору Курманкулу Зулушеву. Последние два года суды выносят решения против нее, в пользу тех, кто дает деньги. Сейчас женщина живет в здании мэрии», — отметила Шарапаткан Мажитова.

Она попросила донести письма женщины генпрокурору и председателю ГКНБ.