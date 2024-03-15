Вспышка кори. Стартовал второй этап кампании по дополнительной иммунизации

Стартовал второй этап кампании по дополнительной иммунизации в ответ на вспышку кори на территории Джалал-Абадской области. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, вакцинация будет осуществляться краснушно-коревой вакциной. В страну поступили 264 тысячи 500 доз вакцины, купленной за счет средств республиканского бюджета.

В ходе кампании должны быть охвачены не менее 95 процентов детей из целевой группы.

Вакцинации подлежат все дети в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно, за исключением детей, получивших вторую дозу коревой вакцины в ходе плановой и наверстывающей иммунизации.

Прививку можно получить бесплатно в ЦСМ/ГСВ/ФАП и во временных прививочных пунктах в образовательных учреждениях.

Во всех других областях усилена наверстывающая иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой (КПК) вакциной. В рамках второго этапа кампании иммунизации в ответ на вспышку кори дополнительная иммунизация в остальных регионах страны начнется по мере поступления дополнительных доз краснушно-коревой вакцины.

Медики напоминают, что корь – это опасное и очень заразное вирусное заболевание. Единственным способом защиты детей от кори является вакцинация.

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Кампания по дополнительной иммунизации стартовала сентябре 2023 года в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. На первом этапе кампании охват составил 479 тысяч 386 детей (79 процентов от целевой группы).

Отметим, с начала года зарегистрировано 5 тысяч 446 случаев заболевания корью. За 2023-й зарегистрированы 7 тысяч 46 подтвержденных случаев кори и 9 летальных случаев: 8 — детей от 1 года до 18 лет и 1 — до года (пяти месяцев).