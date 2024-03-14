Результаты PISA-2025 могут быть хуже, чем в 2009 году

Результаты Кыргызстана в международном исследовании PISA в 2025 году могут быть хуже, чем в 2009-м. Об этом журналистам сказал высокопоставленный чиновник администрации президента.

«В 2009 году мы получили последнее место. Думали, что за 15 лет мы подготовимся, и к 2025 году подойдем в лучшем состоянии, но надо отдавать отчет, что мы, на самом деле, в гораздо худшем состоянии», — сказал он.

По словам чиновника, на это повлияло несколько факторов, включая сильный спад качества преподавательского состава, смену поколений. Однако самым сильным ударом стала пандемия коронавируса, когда самым легким решение было закрыть школы и перейти на онлайн-обучение. Из-за пандемии Кыргызстан потерял 2-3 года школьного обучения.

«В 2025 году, конечно, у нас будут плохие результаты. Но мы поставим «диагноз», что у нас плохо, затем начнем работу. Мы также примем участие в 2028 и 2030 годах и посмотрим, как изменится ситуация», — сказал он.

Он напомним, что президент особо подчеркнул не проводить реформы ради реформ. «У нас любят вводить всякие лишние предметы. Теперь этого не будет. Все это пересмотрим. Все будет направлено на то, чтобы ребенок не просто зубрил, а умел анализировать все, что он получает», — сказал он.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.