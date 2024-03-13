В Бишкеке хотят изменить площадь Ала-Тоо и установить новый стометровый флагшток

Площадь Ала-Тоо в Бишкеке планируют модернизировать. Проекты представил руководитель МП «Бишкекглавархитектура» Урмат Карыбаев на коллегии предприятия.

Площадь планируется сделать культурным и туристическим объектом.

Кроме того, планируется увеличить высоту флагштока до 100 метров. Сейчас она составляет 45 метров.

На коллегии также предложены решения, которые позволят улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, в том числе внедрение системы «умной» парковки, создание «безбарьерных» пространств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, диагональных пешеходных переходов, транспортно-пересадочных узлов, развитие велосипедной инфраструктуры, строительство канатной дороги, усовершенствование и строительство новых транспортных развязок. Представлены проекты нового ипподрома, малой арены стадиона «Спартак», архитектурные решения по модернизации площади Ала-Тоо, благоустройства берегов рек Ала-Арчи и Аламедин.