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Общество

В Кыргызстане объявлена амнистия для военных дезертиров

В Кыргызстане объявлена амнистия для военных дезертиров. Амнистия для военнослужащих, дезертировавших с места службы, действительна при добровольной явке военнослужащего с 13 февраля по 13 мая 2024 года в Военную прокуратуру Кыргызстана или на место прохождения службы.

В Пограничной службе ГКНБ напомнили, что закон об амнистии дезертиров подписал главнокомандующий Вооруженными силами КР, президент Садыр Жапаров в связи с 30-летием принятия Конституции и 75-летием Всеобщей декларации прав человека.

«Исходя из принципов гуманизма и милосердия, принятый закон проявляет снисхождение к лицам, в одно время уклонившимся от несения воинской службы, таким образом предоставляя им шанс на исправление», — говорится в сообщении.

Согласно подписанному закону, при добровольной явке дезертиров они освобождаются от уголовной ответственности. Подчеркивается, что таким образом дезертиры получают шанс «начать жизнь с чистого листа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288577/
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